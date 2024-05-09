search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 新日興(3376)4月營收11.53億元年增率高達70.99％

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 17:15

新日興(3376-TW)今天公告2024年4月營收為新台幣11.53億元，年增率70.99%，月增率4.78%。

今年前4月累計營收為40.42億元，累計年增率58.26%。

最新價為182元，近5日股價上漲1.15%，相關零組件業上漲1.75%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2747 張
  • 外資買賣超：+281 張
  • 投信買賣超：+1228 張
  • 自營商買賣超：+1238 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/4 11.53億 71% 5%
24/3 11.00億 53% 40%
24/2 7.88億 51% -21%
24/1 10.01億 56% 0%
23/12 10.00億 31% -5%
23/11 10.48億 27% 11%

新日興(3376-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty