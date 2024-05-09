水冷新飆股艾姆勒鎖漲停有什麼轉機?!新IPAD上市也將帶動「這檔」大漲

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 19:00

週四台股收盤跌 139 點收 20560，跌幅 0.67%，OTC 則跌 1.25%，OTC 指數一次就跌破月線回測季線，中小型股今日賣壓不輕，IP 股、CPO、水冷、COWOS 設備、營建、金融、鋼鐵、重電股等全數拉回，520 行情提前反應太多，以及五月要繳稅，市場資金越跑越短，五月通常難有大行情，大隻的難表現，中低價、中小型會相對活潑，但輪動也很快，強勢股也難一波到底，所以操作要很靈活，選股以中低價的轉機股，並且基期要低，才容易有大行情，另外就是持續看好新趨勢新應用，如水冷、CPO 以及新 IPAD 採用石墨片散熱則是大華國際投顧鄭瑞宗看好的三個方向。

水冷的部分，美股 VERTIV 又創 98.08 新高價，(3324-TW) 雙鴻終場收漲 848 元 + 2.04% 也逼近天價，這都顯示水冷族群看回不回的強勁趨勢，雙鴻 1Q 獲利 4.51 元，財報表現不錯支撐了股價，奇鋐則有機會超過 5 元，股價落後雙鴻卻擴大到 194 元，後續具備比價空間。

而這波 (1587-TW) 吉茂股價自 25 元一路飆上 80 元，市場炒作的題材就是自車用水箱轉進 AI 水箱，但近期有雜音廣達可能不用吉茂的產品，是否為真仍未可知，但另一頭倒是確認廣達要用艾姆勒的產品，艾姆勒目前才 40 幾元，有機會成為吉茂之後的新飆股，並且 5/23 股東會要董監改選，市場傳言神 X 集團會進入董事會，今年改選行情熱鬧可期。

鄭瑞宗指出，CPO 的部分今日也都漲多拉回，(6442-TW)光聖公告財報 1Q 毛利率 49% 略低於我之前預估的 50%，EPS1.72 元則略高於之前預估的 1.5~1.7 元，數字表現強勁，股價理當還要更高，不過今日被分盤交易，股價拉回 1.48%，跟 (3234-TW) 光環一樣分盤之後都要先整理一下，等出關再操作。

再來有機會帶頭衝新高的會是 (3363-TW) 上詮，5/30 股東會也要董監改選，市場傳言 (2330-TW) 台積電會進去，這部分無法証實，主要還是台積電多次宣示要全力推進 CPO 技術，並將把 CPO 與 COWOS 整合在一起，2026 要全面量產，未來矽光子將是台積電最重要發展的技術之一，唯一與台積電合作的就是上詮，市場期待董監改選看到台積電的影響力進入是合理的。而上詮 CPO 相關設備預計 4Q 就會出貨，股價姿態甚高，隨時可挑戰 144 新高。

鄭瑞宗認為，再來則是 APPLE 發表最新 IPAD，除了用了最新的 M4 晶片，這次加入石墨片改善散熱，預料將帶動石墨原料的需求，而全球 70% 產能在中國手上，目前因中美因素限制出口，台廠中產能最大的「低價 IPAD 新材料飆股」，股價兩年都未有過大行情，這次 APPLE 帶動新應用，將成為題材上的新受惠股，股價僅 15 元，低價轉機股漲起來速度都很快，是五月很棒的新標的，想了解相關資訊，歡迎踴躍加入鄭老師 LINE 官方帳號，YT 頻道也要一起訂閱喔。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

水冷新飆股艾姆勒漲停板！並持續布局兩檔新標的！

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