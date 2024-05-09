習近平訪歐寧德、天合等大老闆隨行 專家：陸儲能領域走向世界

鉅亨網新聞中心 2024-05-09 10:14

中國國家主席習近平本周展開時隔 5 年的首趟歐洲行，行程包括法國、塞爾維亞和匈牙利三國，並帶著中國銀行、中國國家電力、寧德時代等 60 多家中國企業一同出訪。

值得注意的是，隨行的中國企業家有寧德時代董事長曾毓群、天合光能董事長高紀凡、遠景科技集團董事長張雷、億緯鋰能董事長劉金成等，這些人所屬的業務領域均為儲能方面。

根據中國國家能源局統計，截至 2023 年底，中國已建成投入營運的新型儲能專案累計裝機規模達 31.39GW/66.87GWh），平均儲能時間為 2.1 小時，新增裝機規模約 22.6GW/48.7GWh，較 2022 年底成長超過 260%，比 2020 年「十三五」規劃末期裝機規模高出近 9 倍。

根據中關村儲能產業技術聯盟 (CNESA) 統計，去年全球新增新型儲能裝機規模 45.6GW，中國則以 22.6GW 裝機規模佔比接近 50%，2022 年這一比例僅為 35%。

全球儲能市場格局已從過去的中美歐三足鼎立，走向中國佔據半壁江山，中國儲能產業不僅供應本國，還遠銷全球世界各國，全球儲能產能佔比超過 70%。

近年來，隨著風能、太陽能等新能源發電裝機規模快速增長，儲能在綠能、能源安全領域的戰略地位和核心支撐作用日益凸顯，且在「十四五」規劃中也明確指出加強源網荷儲銜接，提升清潔能源消納和存儲能力，加快抽水蓄能電站建設和新型儲能技術規模化應用。

寧德時代不僅是電動車電池領域的王者，同樣是儲能電池領域的王者，去年在全球儲能電池出貨量市佔率為 40%，連 3 年全球第一，根據該公司去年財報，儲能電芯營收佔比接近 20% 且還在快速成長。寧德時代不久前已發表能保持「五年 0 衰減」的 20 尺櫃 6.25MWh 儲能系統。

在寧德時代的三大發展方向中，以再生能源和儲能為核心，實現固定式化石能源替代位列第一，曾毓群也多次提到儲能領域的兩會提案等，去年還在寧德舉辦首屆世界儲能大會，這些都證明他對於儲能的用心。

此外，全球太陽能龍頭企業天合光能的高紀凡早在 2015 年就瞄準儲能業務並創辦天合儲能，他曾多次公開表達太陽能、儲能要協同發展的理念。

至於張雷的遠景科技，該公司在風電、軟體業務十年前便已開始佈局法國市場業務，積極發展與法國等歐洲國家企業的戰略合作，旗下的遠景儲能是全球領先的儲能系統供應商，去年出貨量在國內排名第四、全球第五。遠景儲能已在全球參與超過 200 個專案，交付超過 10GWh，其中歐洲是重點市場，已在英國等地儲能市場取得領先地位。

2021 年 6 月，在法國總統馬克宏見證下，遠景動力與法國雷諾集團達成全面戰略合作，並宣佈在杜埃建設法國第一家數位化、綠色的電池超級工廠，這一專案是中國在法最大投資專案，並成為中法合作的經典案例，多次被兩國元首提及。

億緯鋰能同樣是儲能領域的受益者，去年億緯的儲能電池出貨量成長超過 120%，遠高於 34% 的營收成長速度，為加快發展，億緯鋰能將儲能板塊獨立，在武漢成立子公司億緯儲能，專心於儲能板塊的發展。 和其他儲能電池廠商一樣，億緯在接受採訪時表示：今年要開始逐步提高 Pack 和系統的交付比例。