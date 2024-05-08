〈陸港盤後〉美國撤銷華為晶片供應許可 A股三大指數齊跌

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-08 16:30

中國 A 股市場三大指數周三（8 日）收盤齊跌，滬指跌 0.61%，知情人士透露，美國政府已撤銷高通 (QCOM-US) 和英特爾 (INTC-US) 向中國華為銷售半導體的出口許可，進一步加強對華為的晶片管制。

滬指周三收盤跌 0.61% 報 3,128.48 點，深證成指跌 1.35% 報 9,638.82 點，創業板指跌 1.45% 報 1,865.11 點；兩市成交額合計人民幣 8,644 億元，「北向資金」淨賣出 40.44 億元。

房地產、媒體、保險、半導體、汽車、券商、釀酒等類股走低，煤炭、農業、醫藥等族群上揚。

香港恒生指數周三收盤跌 0.9%，報 18,313.86 點，恒生科技指數跌 1.29%，報 3,872.01 點。

據《彭博》周三報導，消息人士表示，美國政府撤銷許可證影響華為用於手機和筆電的晶片。美國眾議院外交委員會主席 Michael McCaul 周二證實這項消息，稱此舉是阻止中國開發先進人工智慧（AI）的關鍵一步。

McCaul 聽取了有關英特爾和高通許可決定的簡報，他說：「這阻止了向華為出售任何晶片，我國一直擔心這兩家公司和中國走得太近。」

另據《路透》報導，知情人士說，部分企業周二接獲許可被撤銷的通知，且立即生效。

美國商務部證實撤銷向華為出口的「部分許可證」，但商務部不願說明是哪些公司。

雖然這項決定可能不會影響大量晶片，但此舉凸顯了美國政府限制中國獲得半導體技術的決心。美國官員也正在考慮制裁六家中國企業，懷疑這些企業可能向華為供應晶片。華為自 2019 年以來一直被列入美國貿易黑名單。