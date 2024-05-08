法國總統馬克宏在「第二故鄉」招待習近平

鉅亨網新聞中心 2024-05-08 16:00

應法國總統馬克宏邀請，中國國家主席習近平周二（7 日）抵達上比利牛斯省省會塔布，繼續進行國是訪問，馬克宏當天在比利牛斯山區圖爾馬萊山口的一家餐館宴請習近平。

據《環球時報》報導，習近平和夫人彭麗媛周二中午乘專機抵達塔布，馬克宏和第一夫人碧姬．馬克宏及當地官員親自接機。塔布機場中國、法國、歐盟的旗幟飄揚，近 300 名華僑揮舞著中法兩國國旗，歡迎習近平到來。

中法元首在一家名為「牧羊人驛站」的餐廳共進午餐。據《法新社》報導，午宴前兩國元首一同觀看了當地民間舞蹈表演，馬克宏贈送習近平一件環法自行車賽黃色領騎衫，上面印有該比賽著名爬坡點之一圖爾馬萊山口。

據法媒報導，比利牛斯山地區被馬克宏稱為「第二故鄉」，是他外祖母的安息地。馬克宏希望能在親切的氛圍中與習近平展開真誠對話。

法國 24 電視台以《習近平在法國：中國外交的「人情味」》為題，稱比利牛斯山的行程安排讓習近平和馬克宏「更為親密」，這也是帶有個人色彩的法中外交關係的延續。

法國 24 電視台指出，這樣的安排是為了回報去年馬克宏訪華時，習近平邀請他在廣州松園品茶。當時中法元首在松園欣賞古琴演奏《高山流水》，習近平在介紹該曲目時說，「只有『知音』才聽得懂這首曲子」，並囑咐工作人員送一份曲譜給馬克宏。