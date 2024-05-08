以色列佔領加薩拉法過境點 援助路線被切斷

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-08 10:30

聯合國人道機構周二（7 日）表示，加薩地帶拉法和克瑞沙洛（Kerem Shalom）過境口岸物資和人員雙向流通都被關閉，基本上切斷了加薩 200 多萬平民的生命線，聯合國對此深表關切。

以色列軍方周二表示，已經控制加薩地帶和埃及之間拉法過境點加薩一側。聯合國人道主義事務協調廳發言人同日說，以軍佔領拉法口岸後，拒絕聯合國人員和援助物資通過過境點。

以色列佔領拉法口岸意味著什麼？《CNN》指出，去年 10 月以哈戰爭爆發後，以軍就關閉加薩地帶所有口岸（不含拉法），拉法是唯一一個不受以色列控制的過境點。自戰爭開打以來，拉法成為允許有限人道主義援助流入以及少數巴勒斯坦人和外國人撤離加薩的重要通道。

聯合國秘書長古特雷斯說，拉法和克瑞沙洛過境點被關閉，加劇本已嚴峻的人道主義局勢，必須立即重新開放。

古特雷斯周二也再次呼籲，希望以色列政府和哈瑪斯領導人拿出政治勇氣，早日達成停戰協議，終止苦難。

古特雷斯說，如果雙方未能達成停火協議，被扣押人員不能獲釋，拉法面臨毀滅性進攻，那將是一場悲劇。

哈瑪斯領導人在周一晚間表示，已經告知斡旋方，同意了他們提出的停火方案。據《半島電視台》報導，這項由埃及、卡達等斡旋方提出的停火協議草案，將分三階段執行，每個階段持續 42 天。

不過，以色列總理辦公室在周一晚間發表聲明，稱戰時內閣一致決定繼續在加薩地帶南部城市拉法展開行動，向哈瑪斯施加軍事壓力，以推動以方被扣押人員獲釋，並實現其他作戰目標。

上述聲明寫道：「儘管哈瑪斯（接受）的停火提議遠未達到以色列的必備要求，但以色列會向調停國派出工作代表團，以便窮盡各種可能性，在以色列能接受的條件下達成協議。」