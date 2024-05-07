再創史高！澳洲四月房價連16月漲 布里斯本14年來首超墨爾本

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 10:01

最新數據顯示，澳洲 4 月房價上漲 0.23%，再創新高並呈連 16 個月上漲趨勢，各省首府城市的房價上漲 0.21%，年增率 7.19%，第三大城市布里斯本的房價中位數更首度超過墨爾本，為十多年來首見。

根據 PropTrack 房價指數，澳洲全國房價相較於去年 4 月上漲 6.6%，人口前兩大城市雪梨和墨爾本房價分別成長 20.16% 和 13.99%，即便地區房市表現優異，但首府城市房價仍高於地區市場。除墨爾本和霍巴特分別下滑 0.1% 跟 0.24% 外，其他城市房價均上漲，但速度略有放緩。

數據顯示，布里斯本住宅價格為 81 萬 8000 澳元，自 2010 年以來首次超過墨爾本，布里斯本的房價增長速度是墨爾本的 10 倍以上。此外，若當前價格成長趨勢持續到明年，就連較小的首府城市阿德萊德也將超越墨爾本。其中，珀斯和阿德萊德是最具潛力的市場，4 月漲幅分別為 0.83% 和 0.55%。

珀斯，阿德萊德和布里斯本仍是過去一年表現最強勁的市場，價格分別比 2023 年 4 月的水準高 20.16%、13.99% 和 12.82%。珀斯、阿德萊德和布里斯本的房價今年迄今分別上漲 5.19%、3.75% 和 2.92%。

阿德萊德 4 月住宅價格中位數月增 0.55% 至 73 萬澳元的歷史新高，較去年同期上漲 13.99%，在過去一個月和一年中，阿德萊德在所有首府城市中的房價成長表現排名第二位，僅次於南澳地區。

PropTrack 指出，澳洲房價之所以一再創高，主要因為強勁的人口成長、租屋市場緊俏、低失業率及房屋收益持續刺激著住房需求。此外，供應方面未能滿足巨大需求，建築活動處於十年最低水準，加劇住房供應短缺問題。供需不均抵消更高的利率環境和可負擔性約束的影響，導致房價繼續上漲。

根據 Rent.com.au 最新房租指數，雪梨租金價格最高，每周要價近 250 美元，其次是坎培拉、達爾文和墨爾本。

澳洲房地產行業知名人物 John McGrath 認為，澳洲房價不斷上漲的原因之一是，許多澳洲民眾選擇居住在首府城市。根據 CoreLogic 數據，澳洲 75% 的人口生活在僅佔全國總面積 2.6% 的土地上。