中國五一期間放大假人民幣卻狂升近7% 專家解析背後大漲原因
鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 16:32
亞洲貨幣今 (7) 日兌美元匯率普遍走貶，人民幣兌美元(USDCNY) 匯率小貶逾 0.1%，一度貶低 7.2188 人民幣，回吐昨日部分升勢，但在五一連假期間，離岸人民幣兌美元一度收復 7.2 匯率整數關口，從 7.2312 一路強升至今年 2 月以來最高點 7.1644，大幅升值接近 700 個基點。
中國《21 世紀經濟報導》報導，一位香港銀行外匯交易員表示，離岸人民幣狂升是因為上周香港恒生指數漲幅一度接近 5%，帶動全球資本對人民幣匯率等中國資產的配置興趣驟然升溫，尤其是不少全球基金在看多港股同時，紛紛增持離岸人民幣多頭部位。
過去，離岸人民幣匯率走勢與北向資金進出存在較高的正相關性，但跟港股波動之間的相關性相對較低。
一位香港私募基金經理說，五一長假期間同步買進港股與離岸人民幣的海外資本，可能是有新的投資邏輯，他們看好中國經濟基本面持續好轉，將讓人民幣匯率與中國各類股票資產雙雙上漲。
這位基金經理還指出，由於五一長假中國休市，部分海外投資機構可能將買進離岸人民幣作為看漲 A 股的一種替代，若不是上周五 (3 日) 美元指數觸底反彈引發離岸人民幣獲利了結賣壓，離岸人民幣很可能已順勢升破 7.15。
業內人士認為，由於上周五美國非農就業數據弱於預期引發聯準會 (Fed)9 月降息預期升溫，加之中國經濟基本面持續好轉吸引海外資本繼續爭相湧入 A 股，未來離岸人民幣匯率仍有望穩步回升。
多位業內人士透露，離岸人民幣在五一假期期間受追捧程度不亞於港股，離岸人民幣兌美元連 3 日走升，累計升幅逾 500 個基點，尤其是上周五當天一度大漲逾 400 個基點，若不是美元指數從 104.5 觸底反彈至 105 上方，人民幣匯率可能順勢上漲突破 7.15 整數關口。
另一個引發五一長假期間離岸人民幣升勢原因則為，越來越多海外資本提前將資金轉入香港市場兌換成離岸人民幣，如此既可避開美元走貶帶來的匯兌損失，又能在假期過後透過陸股通管道迅速進入 A 股投資，賺取中國經濟基本面持續好轉的紅利。
上述香港私募基金經理還說，上周 Fed 決定暫緩縮減資產負債表速度令美元指數回落，也使得眾多海外量化投資基金紛紛加碼增持離岸人民幣多頭部位。
此外，另一個需要關注的因素是日元兌美元上周升值約 4%，引發全球資本對日本政府干預匯市的討論，某種程度也讓全球外匯市場意識到亞太貨幣貶值壓力開始減弱，讓不少投機資本紛紛對人民幣等亞太貨幣回補空頭部位。
但他坦言，此次離岸人民幣匯率漲幅有多大仍看美元臉色，尤其是上周五美元指數從 104.5 觸底反彈收復 105 整數關口，令離岸人民幣回跌至 7.2 附近。
在業內人士看來，五一長假期間離岸人民幣之所以大漲的另一個原因，是 10 年期中美公債殖利率差距倒掛幅度再度縮小，並認為只要北向資金繼續湧入 A 股市場，加之中國經濟基本面繼續好轉，離岸人民幣匯率的下跌壓力相對可控，反而有較高機率延續本月以來的升勢。
一位新興市場投資基金經理指出，受 Fed 放緩縮表速度影響，五一長假期間美國 10 年期公債殖利率跌至 4.5% 附近，令中美利差倒掛幅度收窄至 219 個基點。
這也引發眾多追蹤中美利差倒掛幅度的海外量化投資基金紛紛買進離岸人民幣，畢竟這些基金始終認為，中美利差倒掛幅度與離岸人民幣呈現較高的負相關性，也就是當中倒掛幅度縮小，離岸人民幣匯率將走升。
這位新興市場投資基金經理還認為，此次海外量化投資基金在五一長假期間建立大量離岸人民幣多頭部位，是提前佈局看漲人民幣匯率中長期升值。
此外，目前不少亞太地區資產管理機構與歐美家族辦公室也打算增持中國資產，因為他們意識到中國資產配置比例偏低，導致自家全球投資組合的避險能力偏弱，這也將讓離岸人民幣匯率擁有新的升值動能。
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