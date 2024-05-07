中國五一期間放大假人民幣卻狂升近7% 專家解析背後大漲原因

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-05-07 16:32

亞洲貨幣今 (7) 日兌美元匯率普遍走貶，人民幣兌美元(USDCNY) 匯率小貶逾 0.1%，一度貶低 7.2188 人民幣，回吐昨日部分升勢，但在五一連假期間，離岸人民幣兌美元一度收復 7.2 匯率整數關口，從 7.2312 一路強升至今年 2 月以來最高點 7.1644，大幅升值接近 700 個基點。

中國《21 世紀經濟報導》報導，一位香港銀行外匯交易員表示，離岸人民幣狂升是因為上周香港恒生指數漲幅一度接近 5%，帶動全球資本對人民幣匯率等中國資產的配置興趣驟然升溫，尤其是不少全球基金在看多港股同時，紛紛增持離岸人民幣多頭部位。

這位基金經理還指出，由於五一長假中國休市，部分海外投資機構可能將買進離岸人民幣作為看漲 A 股的一種替代，若不是上周五 (3 日) 美元指數觸底反彈引發離岸人民幣獲利了結賣壓，離岸人民幣很可能已順勢升破 7.15。

業內人士認為，由於上周五美國非農就業數據弱於預期引發聯準會 (Fed)9 月降息預期升溫，加之中國經濟基本面持續好轉吸引海外資本繼續爭相湧入 A 股，未來離岸人民幣匯率仍有望穩步回升。

多位業內人士透露，離岸人民幣在五一假期期間受追捧程度不亞於港股，離岸人民幣兌美元連 3 日走升，累計升幅逾 500 個基點，尤其是上周五當天一度大漲逾 400 個基點，若不是美元指數從 104.5 觸底反彈至 105 上方，人民幣匯率可能順勢上漲突破 7.15 整數關口。

另一個引發五一長假期間離岸人民幣升勢原因則為，越來越多海外資本提前將資金轉入香港市場兌換成離岸人民幣，如此既可避開美元走貶帶來的匯兌損失，又能在假期過後透過陸股通管道迅速進入 A 股投資，賺取中國經濟基本面持續好轉的紅利。

上述香港私募基金經理還說，上周 Fed 決定暫緩縮減資產負債表速度令美元指數回落，也使得眾多海外量化投資基金紛紛加碼增持離岸人民幣多頭部位。

此外，另一個需要關注的因素是日元兌美元上周升值約 4%，引發全球資本對日本政府干預匯市的討論，某種程度也讓全球外匯市場意識到亞太貨幣貶值壓力開始減弱，讓不少投機資本紛紛對人民幣等亞太貨幣回補空頭部位。

但他坦言，此次離岸人民幣匯率漲幅有多大仍看美元臉色，尤其是上周五美元指數從 104.5 觸底反彈收復 105 整數關口，令離岸人民幣回跌至 7.2 附近。

在業內人士看來，五一長假期間離岸人民幣之所以大漲的另一個原因，是 10 年期中美公債殖利率差距倒掛幅度再度縮小，並認為只要北向資金繼續湧入 A 股市場，加之中國經濟基本面繼續好轉，離岸人民幣匯率的下跌壓力相對可控，反而有較高機率延續本月以來的升勢。

一位新興市場投資基金經理指出，受 Fed 放緩縮表速度影響，五一長假期間美國 10 年期公債殖利率跌至 4.5% 附近，令中美利差倒掛幅度收窄至 219 個基點。