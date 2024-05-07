習近平會法國總統 稱雙方要共同防止「新冷戰」籲巴黎奧運期間全球停戰

鉅亨網新聞中心 2024-05-07 10:00

歐洲與美國對中國的立場日趨一致之際，中國國家主席習近平周一（6 日）在巴黎愛麗舍宮與法國總統馬克宏舉行會談，表示雙方要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」，並呼籲巴黎奧運期間全球停戰。

據《央視》報導，習近平指出，很高興在中法建交 60 周年之際，進行第三次國是訪問。在當前世界百年變局下，雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，並為其注入新的時代內涵，打造新時期互信穩定、守正創新、擔當作為的中法關係。

習近平說，雙方要堅持獨立自主，共同防止「新冷戰」或陣營對抗；要堅持相互理解，共同促進多彩世界的和諧共處；要堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；要堅持互利共贏，共同反對「脫鉤斷鏈」。

習近平強調，願同法方保持戰略溝通，尊重彼此核心利益，鞏固雙邊關係戰略穩定。挖掘互利合作廣闊潛力，促進雙邊貿易向上平衡。中國願進口更多法國優質產品，推動「從法國農場到中國餐桌」機制取得更多務實成果，希望法國向中國出口更多高技術、高附加值產品。

習近平指出，雙方要加強發展戰略對接，深化航天航空等傳統優勢領域合作，加強核能、創新、金融領域合作，拓展綠色能源、智慧製造、生物醫藥、人工智慧等新興領域合作。中國已經實現製造業准入全面放開，將加快開放電信、醫療等服務業市場准入，歡迎更多法國企業赴華投資，同時也希望法方為中國企業赴法投資合作提供良好營商環境和穩定發展預期。

習近平強調，中法都是文化大國，雙方要加快人文交往「雙向奔赴」，繼續辦好中法文化旅遊年活動，推進文物聯合保護修復工作、世界遺產地結好等合作。中方歡迎更多法國朋友赴華，將對法國等 12 國公民短期來華的免簽政策延長至 2025 年年底，推動未來三年法國來華留學生突破 1 萬人、歐洲青少年來華交流規模翻一番。

中方支持法方辦好巴黎奧運會，將派代表團赴法參賽。中方願同法方深化氣候變化、生物多樣性等領域合作，支持法方辦好聯合國海洋大會，鼓勵兩國有關國家公園和自然保護區結對。

雙方也提及烏克蘭戰爭、以哈戰爭等共同關心的國際和地區問題。習近平指出，當今世界很不太平，中法同為聯合國安理會常任理事國，應該為和平解決熱點問題發聲，為建立持久和平、普遍安全的世界出力。中方願同法方一道，以巴黎奧運為契機，倡議運動會期間全球停火止戰。