〈貴金屬盤後〉非農遜於預期 Fed降息更有望 美元下跌 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-05-07 06:24

黃金周一 (6 日) 價格上漲逾 1%，因美國就業數據弱於預期，引發聯準會 (Fed) 今年稍晚可能降息的預期，令美元走跌。

6 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 1.13% ，收每盎司 2334.70 美元。

現貨黃金上漲 1.04%，至每盎司 2325.44 美元。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「過去幾周所見的下行趨勢實際上可能已經失​​去動力，為金價恢復上行軌跡打開了大門。」

黃金價格上周約下跌 1.5%。

上周五非農就業數據顯示，美國 4 月就業成長放緩幅度超過預期，而年薪增幅近三年來首次不及 4.0%。

雖然黃金傳統上被認為是對沖通膨的工具，但較低的利率可降低持有黃金的機會成本，並對黃金定價的美元構成壓力。

就業報告公佈後，上周五美元徘徊在約一個月來的最低水準附近，週周一又小幅走低。

高盛報告寫道：「Fed 仍預計今年 7 月和 11 月兩次降息。」他們認為，4 月的就業報告走軟但並不疲弱。

根據 CME 的 FedWatch 工具，周一市場預期 9 月降息的可能性超過 69%。

中東持續的緊張局勢也為黃金提供了支撐，以色列在拉法的軍事行動為市場增添了一層不確定性。

其他金屬交易