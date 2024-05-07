〈貴金屬盤後〉非農遜於預期 Fed降息更有望 美元下跌 黃金上漲
鉅亨網編譯許家華 2024-05-07 06:24
黃金周一 (6 日) 價格上漲逾 1%，因美國就業數據弱於預期，引發聯準會 (Fed) 今年稍晚可能降息的預期，令美元走跌。
道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「過去幾周所見的下行趨勢實際上可能已經失去動力，為金價恢復上行軌跡打開了大門。」
黃金價格上周約下跌 1.5%。
上周五非農就業數據顯示，美國 4 月就業成長放緩幅度超過預期，而年薪增幅近三年來首次不及 4.0%。
就業報告公佈後，上周五美元徘徊在約一個月來的最低水準附近，週周一又小幅走低。
高盛報告寫道：「Fed 仍預計今年 7 月和 11 月兩次降息。」他們認為，4 月的就業報告走軟但並不疲弱。
根據 CME 的 FedWatch 工具，周一市場預期 9 月降息的可能性超過 69%。
中東持續的緊張局勢也為黃金提供了支撐，以色列在拉法的軍事行動為市場增添了一層不確定性。
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