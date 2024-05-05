鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過14.47億美元，Wormhole(W)24小時漲幅達11%

鉅亨網新聞中心 2024-05-05 17:15

24小時漲幅：Wormhole(W)24小時漲幅11%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅7.8%；BinaryX(BNX)24小時漲幅7.14%。

24小時跌幅：Golem(GLM)24小時跌幅41.2%；Nuls(NULS)24小時跌幅11%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅13.2%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅17.9%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅11.1%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅10.9%。