鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.37億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達10.6%

鉅亨網新聞中心 2024-05-05 10:15

24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅10.6%；KSM(KSM)24小時漲幅5.73%；Wormhole(W)24小時漲幅7.03%。

24小時跌幅：Golem(GLM)24小時跌幅26.2%；Nuls(NULS)24小時跌幅13%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅12.6%。

近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅17.9%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅11.1%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅10.9%。