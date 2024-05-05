鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過15.37億美元，Voyager Token(VGX)24小時漲幅達10.6%
鉅亨網新聞中心 2024-05-05 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,321.97美元，24小時漲跌幅+0.99%；以太幣(ETH)現報價格3,089.1美元，24小時漲跌幅-0.26%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達15.37億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.66億美元；狗狗幣(DOGE)24小時成交量達5.36億美元。
24小時漲幅：Voyager Token(VGX)24小時漲幅10.6%；KSM(KSM)24小時漲幅5.73%；Wormhole(W)24小時漲幅7.03%。
24小時跌幅：Golem(GLM)24小時跌幅26.2%；Nuls(NULS)24小時跌幅13%；Ontology Gas(ONG)24小時跌幅12.6%。
近一週漲幅：ATA(ATA)近一週漲幅17.9%；幻彩幣(CHR)近一週漲幅11.1%；Akropolis(AKRO)近一週漲幅10.9%。
近一週跌幅：Dogwifhat(WIF)近一週跌幅28.6%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅23%；LeverFi(LEVER)近一週跌幅18%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇