鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.35億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達4.29%

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 17:15

24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅4.29%；Prometeus(PROM)24小時漲幅5.9%；PowerPool(CVP)24小時漲幅4.2%。

24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅20.5%；CKB(CKB)24小時跌幅20.6%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅20.1%。

近一週漲幅：1INCH(1INCH)近一週漲幅12.6%；Bella Protocol(BEL)近一週漲幅12%；Dymension(DYM)近一週漲幅11.7%。