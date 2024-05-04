鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過26.35億美元，SuperRare(RARE)24小時漲幅達4.29%
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,257.05美元，24小時漲跌幅+6.70%；以太幣(ETH)現報價格3,112.06美元，24小時漲跌幅+4.59%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達26.35億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.16億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.03億美元。
24小時漲幅：SuperRare(RARE)24小時漲幅4.29%；Prometeus(PROM)24小時漲幅5.9%；PowerPool(CVP)24小時漲幅4.2%。
24小時跌幅：Dogwifhat(WIF)24小時跌幅20.5%；CKB(CKB)24小時跌幅20.6%；Hifi Finance(HIFI)24小時跌幅20.1%。
近一週漲幅：1INCH(1INCH)近一週漲幅12.6%；Bella Protocol(BEL)近一週漲幅12%；Dymension(DYM)近一週漲幅11.7%。
近一週跌幅：Voyager Token(VGX)近一週跌幅26.1%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅23.3%；Wormhole(W)近一週跌幅20.4%。
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