鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.09億美元，Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅達6.61%

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 10:15

24小時漲幅：Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅6.61%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅1.97%；PowerPool(CVP)24小時漲幅5.37%。

24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅15.5%；CKB(CKB)24小時跌幅16.1%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅12.3%。

近一週漲幅：1INCH(1INCH)近一週漲幅12.6%；Bella Protocol(BEL)近一週漲幅12%；Dymension(DYM)近一週漲幅11.7%。