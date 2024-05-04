鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過27.09億美元，Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅達6.61%
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,677.77美元，24小時漲跌幅+4.81%；以太幣(ETH)現報價格3,096.19美元，24小時漲跌幅+2.22%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達27.09億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達10.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.61億美元。
24小時漲幅：Tellor Tributes(TRB)24小時漲幅6.61%；Voyager Token(VGX)24小時漲幅1.97%；PowerPool(CVP)24小時漲幅5.37%。
24小時跌幅：MANTRA(OM)24小時跌幅15.5%；CKB(CKB)24小時跌幅16.1%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅12.3%。
近一週漲幅：1INCH(1INCH)近一週漲幅12.6%；Bella Protocol(BEL)近一週漲幅12%；Dymension(DYM)近一週漲幅11.7%。
近一週跌幅：Voyager Token(VGX)近一週跌幅26.1%；Tellor Tributes(TRB)近一週跌幅23.3%；Wormhole(W)近一週跌幅20.4%。
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