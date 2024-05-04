鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至26.75元，預估目標價為539.5元
鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.44元上修至26.75元，其中最高估值29.2元，最低估值23.25元，預估目標價為539.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.2(29.23)
|33.76
|41.39
|最低值
|23.25(23.25)
|24.96
|30.69
|平均值
|26.55(26.42)
|29.86
|35.23
|中位數
|26.75(26.44)
|30.61
|34.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60,707,190
|69,303,770
|77,189,570
|最低值
|50,340,000
|53,965,000
|64,717,000
|平均值
|56,981,730
|62,707,020
|71,336,240
|中位數
|57,414,000
|64,092,840
|71,099,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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