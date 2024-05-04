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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至26.75元，預估目標價為539.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.44元上修至26.75元，其中最高估值29.2元，最低估值23.25元，預估目標價為539.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 29.2(29.23) 33.76 41.39
最低值 23.25(23.25) 24.96 30.69
平均值 26.55(26.42) 29.86 35.23
中位數 26.75(26.44) 30.61 34.73

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 60,707,190 69,303,770 77,189,570
最低值 50,340,000 53,965,000 64,717,000
平均值 56,981,730 62,707,020 71,336,240
中位數 57,414,000 64,092,840 71,099,500

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 16.35 15.24 16.5 11.33
營業收入
(單位：新台幣千元)		 41,296,217 38,672,549 38,500,026 27,200,786

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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