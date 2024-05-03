〈陸港盤後〉香港股市連九漲 2018年以來最長漲勢

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-05-03 16:32

美股那斯達克中國金龍指數周四（2 日）收盤衝上去年 11 月以來新高後，香港股市恒生指數周五收盤也勁漲 1.48%，連續第九個交易日走高，寫下 2018 年以來最長漲勢。

香港恒生指數周五收盤漲 1.48%，報 18,475.92 點，恒生科技指數大漲 2.74%，報 3,971.29 點。

Union Bancaire Privee 常務董事 Vey-Sern Ling 說，即使中國科技股大幅上漲，本益比仍遠低於歷史平均水準，過去兩周的強勁表現，可能會吸引更多資金流入，以免錯過投資機會。

Winnie Wu 等美銀證券策略師周三也在報告中寫道，多次被下修評級的時期，以及最慘的中國市場資金流出，應該已經過去了，至少今年是如此。

不過，美銀證券策略師仍警告，目前投資人的信心還是比較低落，加上地緣政治緊張、宏觀數據疲弱，這些因素可能會阻礙漲勢。

此外，中共高層在本周釋出的政策信號，包括要抓緊建立房地產發展新模式、要靈活運用利率及存款準備率等政策工具，也是提振市場信心的催化劑之一。

中共中央政治局周二召開會議，表示要結合房地產市場供需關係的新變化、民眾對優質住宅的新期待，統籌研究消化存量房產和調整增量住房的政策措施，抓緊建立房地產發展新模式，促進房地產高品質發展。