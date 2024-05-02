鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過36.86億美元，球迷幣(PSG)24小時漲幅達9.33%
鉅亨網新聞中心 2024-05-02 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,799.58美元，24小時漲跌幅+0.80%；以太幣(ETH)現報價格2,939.93美元，24小時漲跌幅+2.07%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達36.86億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.31億美元；SOL(SOL)24小時成交量達9.34億美元。
24小時漲幅：球迷幣(PSG)24小時漲幅9.33%；Frontier(FRONT)24小時漲幅6.34%；1INCH(1INCH)24小時漲幅7.46%。
24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅51.2%；JITO(JTO)24小時跌幅16.9%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.3%。
近一週漲幅：Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅23.2%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅21.7%；Arweave(AR)近一週漲幅20%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅20.2%；Golem(GLM)近一週跌幅18.4%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅12.2%。
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