鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過36.86億美元，球迷幣(PSG)24小時漲幅達9.33%

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 17:15

24小時漲幅：球迷幣(PSG)24小時漲幅9.33%；Frontier(FRONT)24小時漲幅6.34%；1INCH(1INCH)24小時漲幅7.46%。

24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅51.2%；JITO(JTO)24小時跌幅16.9%；Dogwifhat(WIF)24小時跌幅14.3%。

近一週漲幅：Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅23.2%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅21.7%；Arweave(AR)近一週漲幅20%。