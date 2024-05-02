鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.79億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達17.3%

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 10:15

24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅17.3%；球迷幣(PSG)24小時漲幅11.7%；ATA(ATA)24小時漲幅11.4%。

24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅27.4%；FTT(FTT)24小時跌幅11.7%；波卡幣(DOT)24小時跌幅7.67%。

近一週漲幅：Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅23.2%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅21.7%；Arweave(AR)近一週漲幅20%。