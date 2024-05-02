鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過49.79億美元，Frontier(FRONT)24小時漲幅達17.3%
鉅亨網新聞中心 2024-05-02 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,334.45美元，24小時漲跌幅-3.86%；以太幣(ETH)現報價格2,912.9美元，24小時漲跌幅-1.76%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達49.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達18.43億美元；SOL(SOL)24小時成交量達10.13億美元。
24小時漲幅：Frontier(FRONT)24小時漲幅17.3%；球迷幣(PSG)24小時漲幅11.7%；ATA(ATA)24小時漲幅11.4%。
24小時跌幅：Voyager Token(VGX)24小時跌幅27.4%；FTT(FTT)24小時跌幅11.7%；波卡幣(DOT)24小時跌幅7.67%。
近一週漲幅：Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅23.2%；TFUEL(TFUEL)近一週漲幅21.7%；Arweave(AR)近一週漲幅20%。
近一週跌幅：BinaryX(BNX)近一週跌幅20.2%；Golem(GLM)近一週跌幅18.4%；Voyager Token(VGX)近一週跌幅12.2%。
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