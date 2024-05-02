五一連假報到 香港擠爆了！

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 16:40

中國周三（1 日）起進入一連五天的五一勞動節假期，許多大陸民眾選擇赴香港旅遊，截至周三晚間 9 時，香港迎來 173,474 人次大陸旅客入境。

據香港《文匯報》報導，截至周三晚間 9 時，香港各口岸有 688,588 人次出入境，當中 392,709 人次屬入境，大陸訪客佔 173,474 人次，連同其他訪客有 199,145 人次。

入境以羅湖最繁忙，有 72,465 人次經該口岸進入香港，落馬洲支線是 67,927 人次，高鐵西九龍站是 57,020 人次，機場有 52,772 人次入境。

五一黃金周首天，尖沙咀一帶旅客人山人海，有在維港岸上欣賞海景的旅客，名店街滿是拖著行李箱掃貨的旅客。有人在大街上與知名街道路牌合照打卡，也有人手持相機在小巷拍攝所見所聞。

來自上海的王小姐衝著購物目的而來，「五一當天到達香港，已花大概 8 萬港元，買了兩個手袋。」她說，在香港購物，不是出於價格上考量，「香港門市的貨品、種類更齊全，有些想買的款式在大陸買不到。」

李先生和家人在五一黃金周前夕已經到港，李先生說，計劃在香港逗留三天，「第一天我們去了旺角和油麻地一些舊區品嘗當地的美食，第二天就去長洲遊玩，五一當天打算在尖沙咀購物，買完想要的物品就會回深圳。」

他表示，香港酒店價格尚能接受，「大約 1,500 港元一晚，我們一行人有老人，也有小孩，在香港過夜比較方便，體驗也會更好」。

居住在深圳的李先生指出，香港是一家人常來的城市，「雖然已經去過很多次，但每次都有新的驚喜，這次旅行讓我印象最深刻的就是在長洲玩的一天，之前沒有去過香港的離島。」