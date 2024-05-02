幣安創辦人將坐牢4個月 紐時：趙長鵬已為下一步復出打好基礎

鉅亨網新聞中心 2024-05-02 10:04

全球最大加密貨幣交易所創辦人趙長鵬周二 (4 月 30 日) 因違反美國反洗錢法被判處四個月徒刑，這位億萬富翁隨後在社群媒體上發文表示，他會度過這段時間來結束這個階段，專注於人生的下一個篇章。

《紐約時報》周二引述兩位知情人士報導，趙長鵬在去年 11 月承認洗錢違法行為後並未坐以待斃，雖遭法官拒絕返回杜拜家鄉的請求，但趙長鵬可自由地在美國到處旅行，過去五個月走遍全美並跟其他企業家建立關係，並為自己的下一步奠定基礎。

在此期間，趙長鵬在蒙大拿州與美國前參議員 Max Baucus 共進家常晚餐，還訪問科羅拉多州的 Telluride，以及猶他州內以國家公園聞名的度假勝地的 Moab，去年還跟 OpenAI 執行長奧特曼交換聯繫方式，並討論在全球拓展一家新創公司所面臨的挑戰。今年 3 月，趙長鵬還宣布將啟動一個新的網路平台來推廣線上教育。

一位知情人士說，一年前趙長鵬與奧特曼見過面，去年 11 月底當 OpenAI 領導層發生爭執後，兩人再次取得聯繫，隔月趙長鵬在洛杉磯吃火鍋時，告訴哥倫比亞大學電腦系教授 Ronghui Gu 這件事。

Gu 表示，趙長鵬和奧特曼談過，趙長鵬正在尋找機會投資為 AI 應用提供動力的大型數據中心。

此外，趙長鵬在上周寫給法院的信中還說，他近幾個月還跟一些生物科技新創企業進行交談，並打算在他人生下一篇章中把疾病預防作為重點。

今年 3 月，趙長鵬在 X 平台上宣佈正式啟動一個名為 Giggle Academy 的專案，這是一個專供兒童的免費線上學習平台，他並稱 Giggle Academy 將沒有收入，目前正招募一個小團隊與他直接合作。

根據 Giggle Academy 網站上發佈的一份「概念檔」，該線上學習平台將涉及 AI 和自動化，以及不可兌換代幣，即被稱為 NFT 的獨特數位收藏品。

曾在幣安擔任顧問的 Baucus 說，趙長鵬沒有找任何藉口，只是說自己未傷害任何人，沒有將他人的資金用於自己的帳戶。

趙長鵬自認罪後的一系列活動跟加密貨幣交易所 FTX 創辦人 Sam Bankman-Fried 面臨的後果形成鮮明對比，後者曾是趙長鵬最大競爭對手，但在前年 FTX 倒閉並遭指控竊取 80 億美元客戶資金後，Sam Bankman-Fried 在很大程度上受到排斥。Sam Bankman-Fried 去年遭陪審團認定犯有詐欺罪，並被判處 25 年有期徒刑。