盤中速報 - 阿童木大漲8.34%，報8.443美元
鉅亨網新聞中心 2024-05-01 19:50
阿童木(ATOM)在過去 24 小時內漲幅超過8.34%，最新價格8.443美元，總成交量達0.65億美元，總市值32.81億美元，目前市值排名第 24 名。
近 1 日最高價：8.598美元，近 1 日最低價：7.636美元，流通供給量：390,930,671。
Cosmos Network 旨在實現跨鏈協議的擴充性，解決公鏈之間無法交互操作的問題，如比特幣、以太坊、EOS 等。各鏈以系統中的樞紐中心(Cosmos Hub)為橋梁，創建、複製子區塊 (PegZone)或追蹤原生鏈狀態，與Cosmos 和其它區塊鏈互動，實現跨鏈操作。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.86%
- 近 1 月：-27.12%
- 近 3 月：-7.22%
- 近 6 月：+7.48%
- 今年以來：-24.33%
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