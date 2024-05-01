鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過44.15億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達18.7%

鉅亨網新聞中心 2024-05-01 17:15

24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅18.7%；CKB(CKB)24小時漲幅19.4%；ORDI(ORDI)24小時漲幅18.3%。

24小時跌幅：Starknet Token(STRK)24小時跌幅5.99%；阿童木(ATOM)24小時跌幅5.1%；FTT(FTT)24小時跌幅0.79%。

近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅25.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅24.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅21.1%。