鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過44.15億美元，Arweave(AR)24小時漲幅達18.7%
鉅亨網新聞中心 2024-05-01 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格57,356美元，24小時漲跌幅-7.63%；以太幣(ETH)現報價格2,880.21美元，24小時漲跌幅-6.03%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達44.15億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達19.32億美元；USDC(USDC)24小時成交量達11.94億美元。
24小時漲幅：Arweave(AR)24小時漲幅18.7%；CKB(CKB)24小時漲幅19.4%；ORDI(ORDI)24小時漲幅18.3%。
24小時跌幅：Starknet Token(STRK)24小時跌幅5.99%；阿童木(ATOM)24小時跌幅5.1%；FTT(FTT)24小時跌幅0.79%。
近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅25.2%；ORDI(ORDI)近一週漲幅24.2%；Ethernity Chain(ERN)近一週漲幅21.1%。
近一週跌幅：Golem(GLM)近一週跌幅23.7%；Frontier(FRONT)近一週跌幅11.4%；Wormhole(W)近一週跌幅10.6%。
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