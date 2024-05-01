盤後速報 - 鑫科(3663)下週(5月8日)除息0.59元，預估參考價45.06元
鉅亨網新聞中心 2024-05-01 17:05
鑫科(3663-TW)下週(5月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.59元。
以今日(4月30日)收盤價45.65元計算，預估參考價為45.06元，息值合計為0.59元，股息殖利率1.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
鑫科(3663-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。近5日股價上漲8.82%，櫃買市場加權指數上漲3.87%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/08
|45.65
|0.587
|1.29%
|0.0
|2023/08/23
|32.7
|1.0
|3.06%
|0.0
|2022/08/22
|31.45
|0.9
|2.86%
|0.0
|2021/09/09
|42.5
|0.8
|1.88%
|0.0
|2020/08/26
|19.35
|1.0
|5.17%
|0.0
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