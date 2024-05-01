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鉅亨速報

盤後速報 - 鑫科(3663)下週(5月8日)除息0.59元，預估參考價45.06元

鉅亨網新聞中心 2024-05-01 17:05

鑫科(3663-TW)下週(5月8日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.59元。

以今日(4月30日)收盤價45.65元計算，預估參考價為45.06元，息值合計為0.59元，股息殖利率1.29%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

鑫科(3663-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為各式薄膜濺鍍靶材及貴金屬材料之加工銷售。近5日股價上漲8.82%，櫃買市場加權指數上漲3.87%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/08 45.65 0.587 1.29% 0.0
2023/08/23 32.7 1.0 3.06% 0.0
2022/08/22 31.45 0.9 2.86% 0.0
2021/09/09 42.5 0.8 1.88% 0.0
2020/08/26 19.35 1.0 5.17% 0.0

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