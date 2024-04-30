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鉅亨速報

盤後速報 - 力士(4923)下週(5月7日)除息2元，預估參考價45.3元

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 17:05

力士(4923-TW)下週(5月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(4月30日)收盤價47.30元計算，預估參考價為45.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月30日)收盤價做計算，僅提供參考）

力士(4923-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為MOSFETS。近5日股價上漲3.88%，櫃買市場加權指數上漲5.06%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/05/07 47.30 2.0 4.23% 0.0
2023/06/01 51.4 0.0 0.0% 2.0
2023/05/03 59.9 3.0 5.01% 0.0
2022/06/28 65.3 4.5071 6.9% 0.0
2021/06/22 54.8 1.1066 2.02% 0.0

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