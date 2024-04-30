盤後速報 - 力士(4923)下週(5月7日)除息2元，預估參考價45.3元
鉅亨網新聞中心 2024-04-30 17:05
力士(4923-TW)下週(5月7日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(4月30日)收盤價47.30元計算，預估參考價為45.3元，息值合計為2.0元，股息殖利率4.23%。（註：預估參考價等資訊，皆以(4月30日)收盤價做計算，僅提供參考）
力士(4923-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為MOSFETS。近5日股價上漲3.88%，櫃買市場加權指數上漲5.06%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/05/07
|47.30
|2.0
|4.23%
|0.0
|2023/06/01
|51.4
|0.0
|0.0%
|2.0
|2023/05/03
|59.9
|3.0
|5.01%
|0.0
|2022/06/28
|65.3
|4.5071
|6.9%
|0.0
|2021/06/22
|54.8
|1.1066
|2.02%
|0.0
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