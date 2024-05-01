日經：中國民眾消費習慣改變 二手名牌貨也OK！

鉅亨網新聞中心 2024-05-01 10:05

中國的二手購物（包括奢侈品牌）激增，顯示人們對炫耀性消費的態度改變了。

「買新的很貴，所以我來看看二手貨，」4 月底，中國廣州一家二手貨店的一位顧客說。店內 Louis Vuitton、Burberry 等品牌的包包折價幅度可高達 80%。

《日經新聞》周三（1 日）指出，愈來愈多人買二手奢侈品，是消費者日益重視價值的延伸——尤其是面臨不確定就業市場的 Z 世代消費者。

日本伊藤忠研究所資深研究員 Zhao Weilin 表示：「帶動中國消費的中國中產階級，現在害怕花錢了。」

清華大學能源環境經濟研究所的數據顯示，中國二手商品市場快速成長，到 2025 年可能達到人民幣 3 兆元（4,140 億美元），是 2022 年的兩倍。

Bain & Co. 的報告也顯示，去年中國奢侈品市場的規模達到人民幣 4,447 億元，較 2022 年增長 12%。Bain & Co. 合夥人邢薇薇（Weiwei Xing）說：「中國品牌消費的阻礙越來越大。」

不難想見，奢侈品牌在中國的銷售欠佳。全球最大奢侈品集團 LVMH 第 1 季亞洲（以中國為主，不包括日本）市場的銷售額年降 6%，LVMH 只有這個地區的營收下降。