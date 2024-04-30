〈能源盤後〉以哈停火談判、加拿大跨山管道擴建 原油收低 WTI跌至1個月低點

鉅亨網編譯許家華 2024-04-30 05:34

國際油價周一 (29 日) 下跌，美國基準的 WTI 原油價格跌至約 1 個月低點，係因促成以色列和哈馬斯之間停火的努力，有助於緩解對該地區潛在供應中斷的擔憂。

分析師表示，報導稱加拿大跨山輸油管道擴建項目將於本周開始部分運作，最終將自 Alberta 運送超過 50 萬桶石油至該國的太平洋海岸，這也為油價帶來了壓力。

能源商品價格

6 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.22 美元或 1.5%，收每桶 82.63 美元，根據道瓊市場數據，此為近月 WTI 原油期貨自 3 月 27 日以來最低收盤價。

6 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.10 美元或 1.2%，收每桶 88.40 美元，該期貨周二收盤到期。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.01 美元或 1.1%，收每桶 87.20 美元。

5 月交割的汽油期貨價格下跌 0.6%，收每加侖 2.75 美元，該期貨周二收盤到期。

5 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.7%，收每加侖 2.53 美元，該期貨周二收盤到期。

6 月交割的天然氣價格上漲 5.6%，收每百萬 Btu 2.03 美元。

中東和其他市場發展

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，在供應方面，「中東的政治緊張局勢可能暫時緩解，但隨時可能再次爆發，且未有通知。」

美國白宮周日表示，拜登總統與與以色列總理 Benjamin Netanyahu 進行通話。以色列和哈馬斯面臨的停火與釋放人質的壓力越來越大。

美國國務卿 Antony Blinken 周一向哈馬斯施壓，要求接受最新提議，稱其為「非常慷慨」。

價格期貨集團高階市場分析師 Phil Flynn 表示，石油交易商正試圖確定 Blinken 說服哈馬斯釋放人質以換取停火的努力能否取得任何成果。

Flynn 表示，目前因以色列和伊朗之間直接衝突的威脅已經消失，市場風險溢價有所緩解。「供應持續風險的戲劇性事件仍在繼續。破紀錄的需求將為市場提供良好的支撐。」

與此同時，經濟數據降低市場對聯準會 (Fed) 今年降息腳步的預期，並引發大眾對成長乏力和潛在「滯脹」局面的擔憂。

Fed 預計周三將維持利率不變，並將示意 Fed 在通膨確定持續下行之前，不太可能降息。

Cieszynski 表示，儘管近期油價出現調整，但油價仍遠高於 80 美元，此點表明「投資者對需求前景抱有強勁的預期，這可能來自於北美經濟的持續走強和中國的復甦」。

天然氣

與能源市場走勢相左，天然氣期貨價格周一逆勢大漲。

施耐德電氣大宗商品分析師 Victoria Dircksen 表示，燃料價格在近期下跌後出現反彈，係因受到生產疲軟和出口需求增強跡象的支撐，周末流向德州自由港液化天然氣出口終端的原料氣有所增加，表明已自近期的停電有所恢復。

加拿大管道擴建

Flynn 周一表示，石油市場也開始消化加拿大跨山管道擴建計畫 (TMX) 預計開始部分營運的消息。

根據路透報導，該管道將於 5 月 1 日開始部分運營，預計每日自 Alberta 省向加拿大太平洋海岸額外輸送 59 萬桶石油。

Flynn 指出，加拿大生產的石油預計將是重質原油，因此不是 WTI 或頁岩油的直接競爭對手。