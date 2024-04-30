鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.74億美元，波幣(WAVES)24小時漲幅達9.1%
鉅亨網新聞中心 2024-04-30 17:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格62,080.56美元，24小時漲跌幅-0.48%；以太幣(ETH)現報價格3,064.27美元，24小時漲跌幅-3.52%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.74億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達12.07億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.63億美元。
24小時漲幅：波幣(WAVES)24小時漲幅9.1%；OOKI(OOKI)24小時漲幅10.3%；Enzyme(MLN)24小時漲幅9.74%。
24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅25.5%；Wormhole(W)24小時跌幅9.92%；BinaryX(BNX)24小時跌幅6.12%。
近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅33.8%；UTK(UTK)近一週漲幅17.2%；Celestia(TIA)近一週漲幅16%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅34.3%；Golem(GLM)近一週跌幅24.7%；MANTRA(OM)近一週跌幅14.7%。
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