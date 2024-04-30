鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.74億美元，波幣(WAVES)24小時漲幅達9.1%

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 17:15

24小時漲幅：波幣(WAVES)24小時漲幅9.1%；OOKI(OOKI)24小時漲幅10.3%；Enzyme(MLN)24小時漲幅9.74%。

24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅25.5%；Wormhole(W)24小時跌幅9.92%；BinaryX(BNX)24小時跌幅6.12%。

近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅33.8%；UTK(UTK)近一週漲幅17.2%；Celestia(TIA)近一週漲幅16%。