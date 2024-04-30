鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.2億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達12.6%

鉅亨網新聞中心 2024-04-30 10:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅12.6%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅9.33%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅9.96%。

24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅14.8%；Wormhole(W)24小時跌幅8.13%；BinaryX(BNX)24小時跌幅5.63%。

近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅33.8%；UTK(UTK)近一週漲幅17.2%；Celestia(TIA)近一週漲幅16%。