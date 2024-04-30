鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過20.2億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達12.6%
鉅亨網新聞中心 2024-04-30 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格63,506.01美元，24小時漲跌幅+0.55%；以太幣(ETH)現報價格3,174.52美元，24小時漲跌幅-2.80%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達20.2億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達14.21億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.9億美元。
24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅12.6%；Loom Network(LOOM)24小時漲幅9.33%；LeverFi(LEVER)24小時漲幅9.96%。
24小時跌幅：AMP(AMP)24小時跌幅14.8%；Wormhole(W)24小時跌幅8.13%；BinaryX(BNX)24小時跌幅5.63%。
近一週漲幅：哈希圖(HBAR)近一週漲幅33.8%；UTK(UTK)近一週漲幅17.2%；Celestia(TIA)近一週漲幅16%。
近一週跌幅：Highstreet(HIGH)近一週跌幅34.3%；Golem(GLM)近一週跌幅24.7%；MANTRA(OM)近一週跌幅14.7%。
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇