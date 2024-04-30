中國外交部證實：應中方邀請 哈瑪斯與法塔赫在北京磋商

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-30 15:50

中國外交部發言人林劍周二（30 日）證實，應中方邀請，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯與巴勒斯坦民族解放運動（法塔赫）日前赴北京會談，顯示去年中國促成沙烏地阿拉伯與伊朗和解後，再度展現在中東的影響力。

林劍周二說，哈瑪斯與法塔赫在北京磋商，就推進內部和解，深入坦誠對話，雙方充分表達透過對話協商實現和解的意願，就諸多具體問題進行探討，並取得積極進展，一致同意繼續對話進程，爭取早日實現巴勒斯坦團結統一。

林劍指出，雙方高度讚賞中方堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業，感謝中方推動巴勒斯坦內部團結所做的努力。

知情人士上周五透露，中國政府將主辦哈瑪斯與法塔赫的會談。據《路透》報導，一名法塔赫官員表示，法塔赫中央委員會委員 Azzam al-Ahmed 已率團前往中國；一名哈瑪斯官員也說，政治局副主席 Mousa Abu Marzook 率團於上周五飛往中國。

一位了解此事的北京外交官透露，這場會談的目的，是推動這兩個巴勒斯坦敵對組織和解。這次訪問將是以哈戰爭爆發以來哈瑪斯代表團首次公開訪問中國。

哈瑪斯被以色列和西方國家視為恐怖組織，而法塔赫是巴勒斯坦解放組織中最大的派別，領導人 Mahmoud Abbas 是現任巴勒斯坦國總統。

自哈瑪斯在 2007 把法塔赫趕出加薩以來，這兩個巴勒斯坦政治組織一直未能化解分歧。雙方 2011 年曾在埃及斡旋下於開羅簽署和解協議，但未能落實。