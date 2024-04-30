盤中速報 - 波幣大漲8.06%，報2.587美元

Waves 始於2016年，由俄羅斯人伊萬諾夫創建，2022年，Waves 已成為俄羅斯本土最大的多用途區塊鏈網絡，各種用例的 DApp 運行在該網絡上。Waves 除為開發者提供開放的源代碼和去中心化環境，也提供了多種工具，包括智能合約、跨鏈協議、預言機、代幣發行、DApp 等在內的程式包，這些工具讓開發者開發和運行 DApp 變得容易，且可擴展。