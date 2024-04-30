盤中速報 - 波幣大漲8.06%，報2.587美元
鉅亨網新聞中心 2024-04-30 06:50
波幣(WAVES)在過去 24 小時內漲幅超過8.06%，最新價格2.587美元，總成交量達0.62億美元，總市值2.98億美元，目前市值排名第 111 名。
近 1 日最高價：3美元，近 1 日最低價：2.317美元，流通供給量：114,157,582。
Waves 始於2016年，由俄羅斯人伊萬諾夫創建，2022年，Waves 已成為俄羅斯本土最大的多用途區塊鏈網絡，各種用例的 DApp 運行在該網絡上。Waves 除為開發者提供開放的源代碼和去中心化環境，也提供了多種工具，包括智能合約、跨鏈協議、預言機、代幣發行、DApp 等在內的程式包，這些工具讓開發者開發和運行 DApp 變得容易，且可擴展。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-10.08%
- 近 1 月：-38.81%
- 近 3 月：+5.56%
- 近 6 月：+34.05%
- 今年以來：-15.67%
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