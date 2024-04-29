4月CCI創1年低點 投資股票信心暴跌創去年3月來新低
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-29 10:39
中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 4 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 63.37 點，較上月一口氣下滑 10.14 點，創去年 4 月以來新低，主要是因 6 項調查指標均走跌，尤其「未來半年投資股票時機」暴跌至去年 3 月以來低點。
台經中心指出，此次調查中 6 項指標全數下跌，其中，下降幅度第一的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為 24.65 點，較上個月崩跌 38.76 點，反映台股 4 月曾一度寫史上單日崩跌最多的紀錄。
其次，「未來半年就業機會」為 64.72 點，月減 5.69 點；「未來半年家庭經濟狀況」調查為 74.65 點，月減 4.85 點。
「未來半年國內經濟景氣」，本月調查為 79.6 點，月減 4.08 點；「未來半年購買耐久性財貨」107.8 點，月減 4.04 點；「未來半年物價水準」，本月調查為 28.78 點，月減 3.47 點。
從絕對水準來看，6 項指標有 5 項偏向悲觀，僅「購買耐久性財貨」指標呈現樂觀。
另外，台經中心也公布「購買房地產時機」調查結果為 102.77 點，較上月下滑 3.49 點。
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