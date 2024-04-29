4月CCI創1年低點 投資股票信心暴跌創去年3月來新低

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (29) 日公布 4 月消費者信心指數 (CCI) 總指數為 63.37 點，較上月一口氣下滑 10.14 點，創去年 4 月以來新低，主要是因 6 項調查指標均走跌，尤其「未來半年投資股票時機」暴跌至去年 3 月以來低點。