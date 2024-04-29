〈走進中國〉比黃金還瘋狂！它漲到商家「不敢拿貨」

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-29 08:00

「白朮漲太多了，現在我已經不敢拿貨了。」近日在中國河北經營中藥飲片網店的李浩（化名）有些苦惱。有顧客來店裡想買白朮，李浩只能建議對方去其他有存貨的藥店看看，「或許能找到便宜點的」。

商家稱「漲到不敢拿貨」

白朮是常見大宗中藥材，具有補脾健胃、燥濕利水、止汗安胎等藥用功能。

據《中新經緯》報導，中藥材天地網的數據顯示，在安國藥市，白朮價格自 2023 年 1 月起開始指數級上漲，從一公斤人民幣（下同）27 元漲到 9 月的 90 元。在經歷 10 月到 12 月橫盤後，今年起白朮價格持續走高，4 月 20 日價格飆漲到 180 元，較 2023 年高點翻倍。

安徽亳州藥市的價格走勢與安國藥市相近，4 月 17 日價格為 180 元，遠高於今年年初的 58 元。

這輪上漲也讓中康雲瓴中藥產業大數據中心總經理、首席分析師賈海彬頗感意外：「2023 年下半年，中藥材價格經歷異常連續上漲後出現回落，預計要在 2024 年 7 月才會出現反彈。但中藥材市場在 2024 年春節後就開始出現反彈，整體中藥市場行情在 2023 年已在高位的情況下，較同期又上漲 6.98% 左右，其中的熱點品種之一就是白朮。」

白朮批發價格上漲，也傳導至中下游的診所和藥店，直接影響到消費者。

湖南懷化地區診所經營人員阿魚（化名）表示，去年白朮已漲了一倍有餘。今年白朮又繼續漲，目前已漲到一公斤 175 到 210 元，目前阿魚所在的診所，只在用戶點名要用時才會進貨。

廣東地區的消費者小幸（化名）說，她在去年 8 月左右曾購買白朮用來給孩子煲湯，價格為一公斤 96 元。今年 4 月，她在同一家超市購買時，價格已漲到一公斤 196 元，商家只告訴她是「拿貨貴了」。

另一位廣東地區的消費者也說，近期白朮漲得很凶，他在批發市場以批發價拿貨時一公斤不到 100 元，買完第二天就漲到 140 元。「炒黃金不如炒白朮，到底是誰在後面操盤，我拿的還是批發價，一天一個價，不敢想像層層加價到消費者手上是什麼價格！」

漲價如何影響藥廠？

中藥材市場由供需關係調節。上游中藥材價格上漲，下游的藥店診所、中成藥生產企業也將迎來「大考」。

佛慈製藥擁有獨家品種「複方黃芪健脾口服液」，原料之一便是白朮（炒）。3 月 11 日晚，佛慈製藥在 3 月 11 日發布公告，稱原材料、生產成本上漲等原因，將即日起調整主營中成藥產品出廠價，平均漲幅為 9%。

不光佛慈製藥，多家醫藥企業的產品都用到白朮，例如昆藥集團的參苓健脾胃顆粒、修正藥業的參苓白朮丸、北京同仁堂的參苓白朮散、太極集團的藿香正氣水。