〈熱門股〉尼得科超眾母公司接獲訂單利多 周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-27 10:20

散熱模組廠尼得科超眾 (6230-TW) 因其母公司 Nidec 接獲水冷訂單，同時，擬擴增伺服器水冷模組 CDU(冷卻液分配裝置) 產能，此一利多消息激勵尼得科超眾本周漲勢凌厲，周漲幅超過 2 成，股價來到 304 元，寫下歷史新天價。

尼得科超眾周三 (24) 日至周五 (26) 日連 3 日強攻漲停，其中，周五開盤即跳空漲停鎖住 304 元，股價也寫下歷史新高，並站穩所有均線，周漲幅達 22.33%。不過三大法人在尼得科超眾上著墨不多，三大法人連 3 日賣超，合計賣超 92 張。

尼得科超眾因其母公司 Nidec 接獲大單，據悉，主要供應給北美 AI 伺服器製造商美超微，擬增加伺服器水冷模組 CDU 產能 10 倍。另外，AI 伺服器需求強勁，且更為明確採用水冷模組，帶動水冷模組需求提升，可望進一步推升尼得科超眾營運。