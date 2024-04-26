高力對標尼得科超眾大漲創高，高力第2、3則是「這兩檔」

鉅亨網新聞中心 2024-04-26 19:00

週五台股大漲 263 點收 20120，一週時間共計上漲 593 點，是美、日、韓、台四股市中，這波回檔唯一沒破季線就反彈的最強市場，台股有 AI 這金鐘罩鐵布衫護體，大漲小回趨勢明確。

而週五盤面中強勢股非常多，跌深反彈股以 IP 股最強，(3443-TW)創意、(3661-TW)世芯同步亮燈漲停，其中世芯自低點 2695 漲到 3110 已漲 415 元上來，鄭瑞宗之前在世芯股價最低迷之際，就告訴大家 3000 以下要慢慢買，2Q 成長趨勢不變，美系大企業自研 AI 晶片是大趨勢，世芯受惠最大，漲回季線之上不難，而今日股價是自 4565 高點回跌以來，首度站上月線，低檔轉強訊號明確，有機會帶動整組 IP 股一起反攻，這波 (6643-TW)M31、(3035-TW) 智原、(3228-TW)金麗科、(8227-TW)巨有科都跌很深，皆有機會反彈。

鄭瑞宗指出，CPO 則有台積電助攻，(3234-TW)光環、(3363-TW)上詮、(3163-TW)波若威這兩天都有強勢表現，其中光環連續漲停最強勢，台積電於美西論壇上宣布，2026 年要將 CPO 導入 COWOS 封裝，更加確認 CPO 為大勢所趨，週四上詮漲停，光環則連漲停兩天，光環這次是 (2338-TW) 光罩全面入主，光罩、上詮大股東皆為波若威，波若威集團儼然成形，這次入主光環，看來是要集合這四家之力，配合台積電全力發展 CPO 相關技術產品，有上詮自 24 元漲到 144 的例子，光環目前才 44.95 元，股價突破 3 年大底，好戲才剛上演。

水冷的部分鄭瑞宗也強調多次，會是這次台股反攻的最強主流，重點就在於產品全面升級，水冷比傳統散熱產品毛利率最高達一倍，隨 3Q 出貨量開始放量，相關公司獲利將大幅度成長，週一雙鴻、奇鋐跌停板，鄭瑞宗也告訴大家月線以下要慢慢撿，結果這慢慢竟然只有兩天，週三就漲停，自此到週五最高都漲近 2 成上來，有買的人都大賺。

而這次最厲害的仍是尼得科超眾，自 168 一口氣漲到 304，日本母公司拿下美超微訂單，股價就快漲一倍，鄭瑞宗也告訴大家不敢買這檔沒關係，尼得科第 2 就是高力，長期本就跟美超微為合作夥伴，這次也拿下美超微水冷訂單，3Q 出貨放量，4Q 將再大增 200%，是貨真價實的美超微概念股，今日最高漲到 399，離最高 401 已不遠已。

鄭瑞宗強調，這次水冷商機太大，訂單開始大量外溢到 2、3 線廠，其實水冷產品滿多公司本就準備已久，只是市場應用過去一直沒有成熟，這次黃仁勳明白表示下半年所有 AI 伺服器都改用水冷，就引爆這一次散熱大升級的商機，(6125-TW)廣運這次也拿下 (2382-TW) 廣達、(4938-TW)和碩的水冷訂單，去年 EPS3.2 元，今年水冷這塊有機會貢獻 EPS5 元，全年挑戰 8 元，奇鋐、雙鴻 PE 都飆上 40 倍，廣運股價才剛開始。

另外還有「高力第 2」，早盤也一度漲停板，過去以車用散熱為主，水冷這塊也準備 2~3 年，今年隨市場大開，營運將迎來大轉機，下半年估計將有機會拿下廣達、美超微訂單，INTEL 也認證已久今年也有大好機會，股價打了兩年大底，週線才剛爆天量突破頸線反壓，將隨水冷這波產業大勢走出一波翻倍大行情。

而除了水冷散熱，COWOS 先進封裝也將持續大好，COWOS 中有一塊均熱片，也是非常重要的散熱產品，這部分則鎖定「高力第 3」，產品通過台積電、AMD、NV 認證，台積電即將拉貨，就是給 AMD、NV 的 GPU 使用，跟著台積電發展的公司都是發大財，這也是五月份重要的新飆股。

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

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高力噴到 399！高力第 2 拉漲停！散熱還有「這檔」必買股！

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