〈智冠換股結盟榮剛〉網銀國際發出四點聲明 將檢討評估與智冠的投資關係

遊戲廠智冠 (5478-TW) 與台鋼集團旗下榮剛 (5009-TW) 宣布換股合作，對此，大股東之一的網銀國際也發出四點聲明，認為影響股東權益甚鉅，將檢討評估與智冠的投資關係。
網銀國際四點聲明全文如下：
- 網銀國際長年以來對於產業的深耕與投資，在遊戲自研、營運代理、通路金流、美術代工、或是影視娛樂以及其他相關事業上，一直都本著提升產業競爭力的前提佈局。追求創新、注重誠信、關懷社會、愛護地球，這四項是網銀國際最重要的核心價值。關於私權爭奪的部分，對於有著良好健全體質的網銀國際而言，並非目標。
- 網銀國際這幾年來一直與智冠溝通，在點卡通路以及產品研發上都積極的提出合作建議，並且在智冠重要的點卡業務上避免削價競爭來確保智冠營運績效。但很遺憾的網銀所提合作都無法被智冠所接受。然而此次智冠卻通過與榮剛股權交換進行策略聯盟。對於身為相同產業別的長期股東一直不願意合作，卻與不同產業別的公司印股票互換股權要策略聯盟。此案是否對智冠真能產生綜效，倘或是只為個人私權爭奪，投資大眾自有公評。
- 智冠將發行 28600 張普通股交換榮剛 62920 張，交換比為 1:2.2。目前市場價值智冠 188.5 榮剛 51.7，合理交換比率應該為 1:3.64。以目前市值換算智冠 28600 張市值為 53 億 9110 萬，榮剛 62920 張市值為 32 億 5296 萬。用市值 53 億的股票去換市值 32 億的股票，每股價差高達 74 元總計達 21 億。這價差是否損害股東權益、或涉及不法情事，相關單位應該詳查。
- 對於此次智冠與榮剛股權交換，本公司認為損害股東權益甚鉅，並且將嚴重傷害智冠未來發展。網銀國際基於永續發展，以及必須對網銀全體股東負責，我們將會審慎的檢討評估與智冠的投資關係。