訂單排到2028年 中國船廠拿下全球八成汽車運輸船新訂單

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-26 16:30

本月 8 日，中國船舶集團旗下上海外高橋造船公司的生產車間內，一艘 8,600 車位液化天然氣（LNG）雙燃料動力汽車運輸船正式開建。

就在上個月，一艘相同規格的汽車運輸船在這裡啟動了分段建造。不同的是，那艘船是外高橋造船建造的首艘汽車運輸船。

據《界面新聞》報導，上述兩艘汽車運輸船，由外高橋造船在 2022 年 10 月承接。當時該公司共接獲三艘 8,600 車雙燃料動力汽車運輸船，並由此進入汽車運輸船領域。

汽車運輸船屬於船舶市場中相對小眾的特種運輸船，類似海上大型停車樓。以前中國船廠較少建造這類高附加值船型。

過去兩年，中國船廠包攬了全球大部分汽車運輸船訂單，逐漸取代日本船廠的地位。

航運咨詢公司克拉克森研究的數據顯示，2021～2023 年，中國船廠的汽車運輸船新接訂單量分別為 29 艘、65 艘、71 艘，佔據全球汽車運輸船成交量的比率為 74.3%、84.4%、83.5%。

中國船舶集團旗下的另一船廠——廣船國際公司，是目前中國汽車運輸船領域的霸主。

該公司在 2020 年就預料到全球汽車貿易可能出現的變化，就著手船型前期開發和準備。

廣船國際在 2021 年首次承接了 2 艘汽車運輸船訂單，並在此後兩年成為全球該船型接單量最多的造船企業，其中也包括 2 艘比亞迪訂購的 7,000 車雙燃料汽車運輸船。