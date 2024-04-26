散戶大撿便宜！與子公司經營糾紛愈演愈烈 HYBE再摔6%市值蒸發270億

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-26 12:15

南韓天團防彈少年團（BTS）經紀公司 HYBE 跟旗下子公司 ADOR 的管理層糾紛近日鬧得沸沸揚揚，連帶導致 HYBE 股價暴跌，在周四 (25 日) 宣布將以涉嫌奪取公司經營權為由向 ADOR 執行長閔熙珍等人提告後，HYBE 今 (26) 日早盤續跌近 6%。

自周一 (22 日) 雙方糾紛爆發以來，HYBE 市值已蒸發 1.2 兆韓元(約 270 億台幣)，但南韓散戶認為是撿便宜的好機會，過去四個交易日購入約 1200 億韓元(約 27.8 億台幣)HYBE 股票。

首爾龍山警察署今日表示，已接到 HYBE 告發 ADOR 執行長閔熙珍的檢舉狀，針對告發人和被告人調查方向，將在研究檢舉狀後確定調查方向。 ​

HYBE 周一對閔熙珍和其他高層展開內部調查，並無預警召開股東大會及發送正式函件要求閔熙珍下台，閔熙珍同日也反駁稱她企圖奪取經營權的說法完全不是事實，並進一步指稱 HYBE 與 ADOR 之間的爭端源於子公司之間的抄襲爭議。

在 HYBE 提告同天，閔熙珍在 YouTube 上進行長達兩小時的記者會直播，否認 HYBE 指控並指責 HYBE 對品牌管理不善，HYBE 隨即大力回擊閔熙珍並呼籲她立刻辭職下台，並在今日發出聲明表示，旗下知名女團之一 NewJeans 即將發行的專輯將如期推出。

閔熙珍在 2021 年成為 ADOR 負責人，並因一手栽培出人氣女團 NewJeans 而出名，NewJeans 在國際樂壇上表現亮眼，預計明 (27) 日發行新專輯，並將於 6 月在東京巨蛋舉行演唱會。

DS 資產管理公司基金經理 Yoon Joonwon 表示，無論閔熙珍的說法是否屬實，市場對 HYBE 管理能力的懷疑將主導其股價走勢，南韓投資證券公司分析師 Doyoung Ahn 則指出，去年 ADOR 佔 HYBE 總銷售額的 5%。

市場在上述糾紛的反應則不一，法人機構過去四天拋售 6930 萬美元 (約 21 億台幣)HYBE 股票，外資亦賣出 1680 萬美元 (約 5 億台幣)，同一期間散戶則淨買入 8800 萬美元的 HYBE 股票，規模為今年截至上周五 (19 日)1076 萬美元八倍以上

雖然 ADOR 是管理 NewJeans 的機構，但 HYBE 仍是其最大股東，擁有 80% 的股份，閔熙珍則持有 ADOR 的 18% 股份，這讓 NewJeans 離開 HYBE 的可能性似乎很小。