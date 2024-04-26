〈貴金屬盤後〉美第一季GDP成長放緩 通膨飆升 黃金上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-04-26 07:09

黃金價格周四 (25 日) 上漲，因經濟數據顯示通膨持續跡象，美國公債殖利率隨之上升，降低聯準會 (Fed) 近期降息的希望。

6 月交割的紐約黃金期貨上漲 0.1% ，收每盎司 2342.10 美元。

現貨黃金上漲 0.6%，至每盎司 2329.39 美元，此前一個交易日觸及 4 月 5 日以來的最低點。

黃金價格在 4 月 12 日觸及 2431.29 美元的歷史新高後，現已下跌超過 100 美元。

雖然美國第一季經濟成長放緩程度超過預期，但通膨上升顯示 Fed 在 9 月之前不會降息。

RJO Futures 高級市場策略師 Bob Haberkorn 指出，黃金今日交易就在「Fed 短期內無法降息」這一點上。

GDP 數據公佈後，美國公債殖利率也觸及 5 個多月高位。黃金具抗通膨特質，但因不孳息的性質，高利率對其不利。

High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「在過去幾周金價大幅上漲之後，現在黃金處於盤整中。顯然，如果通膨數據非常良性且大幅下降，那麼短期內這種情況可能會發生變化。」

通膨數據方面，美國第一季個人支出物價 (PCE) 指數季增年率初值報 2.5%，低於預期的 2.8% 與前值 3.3%；然而不含食品和能源的核心 PCE 物價指數初值成長 3.7%，高於市場預期的 3.4%，幾乎為前值 2% 的兩倍，為一年來首次出現單季成長，凸顯通膨依然頑強難降 。

3 月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 將於周五公佈。

在實體方面，中國 (最大消費國) 3 月過香港的黃金淨進口量月增 40%。

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