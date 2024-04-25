〈貴金屬盤後〉中東風險溢價緩解 市場聚焦美數據 黃金走穩
鉅亨網編譯許家華 2024-04-25 06:55
黃金價格周三 (24 日)走穩，係因中東緊張局勢帶來的風險溢價有所緩解，同時投資者關注本周稍晚公布的美國經濟數據，以期探究美聯準會 (Fed) 的降息時間表。
黃金價格在 4 月 12 日觸及 2431.29 美元的歷史新高後，現已下跌超過 100 美元。
Kitco Metals 資深分析師 Jim Wyckoff 表示：「隨著中東衝突的緩和，黃金和白銀市場正在經歷調整，關鍵問題是這些調整是否會轉變為近期價格下跌趨勢，從而表明市場見頂。」
「市場焦點重新回到經濟報告和 Fed，如果通膨數據火熱，那麼 Fed 恐怕很難降息，黃金可能跌至 2200 美元以下。」
美國周四將公布 GDP 數據，周五公布個人消費支出 (PCE) 報告。
交易者目前預期 Fed 最有可能 9 月才開始進行降息。降息有利不孳息的黃金。
Genesis Gold Group 執行長 Jonathan Rose 表示，從長期來看，金價將進一步上漲，因為 2024 年是選舉年，地緣政治衝突持續存在，美國債務不斷增加。
「各國央行目前對黃金有著巨大的胃口，而且這種胃口顯然沒有放緩。」他補充道。
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