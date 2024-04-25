〈台股開盤〉電子權值領跌 下挫超過200點兩萬關卡得而復失
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-25 09:41
台股今 (25) 日遇月線反壓，開低走低，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 與電子權值股多回吐昨日部分漲幅，影響大盤下挫超過 200 點，跌破 2 萬點關卡，預估今日成交量約 4000 億元，較昨日收斂。
權值股走勢偏弱，台積電下挫近 2%，鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 也修正約 2%，其他如廣達 (2382-TW)、金控雙雄、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US)、聯電 (2303-TW)(UMC-US) 都在盤下震盪，壓抑大盤走勢。
盤面今日再度聚焦旅遊概念股，隨著國台辦推動兩岸旅遊，相關概念股強勢大漲，長榮航強漲超過 1%，燦星旅 (2719-TW) 更一度亮燈漲停，其他如雄獅 (2731-TW)、五福 (2745-TW)、夏都 (2722-TW) 等都有半根漲停板以上，族群走勢相當凌厲。
另外，先前強勢的重電股也持續面臨調節賣壓，大同 (2371-TW) 下挫超過 1%，華城 (1519-TW) 跌幅也逾 3%，其他如大亞 (1609-TW)、中興電 (1513-TW) 等都在盤下遊走。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇