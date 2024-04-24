漲時重勢，跌時重質，如何把握一檔長線潛力股?!
鉅亨網新聞中心 2024-04-24 21:19
大盤短線若要重回多方軌跡的關鍵就是指數站穩 04/18 日 20126 點的空方缺口，空方缺口補缺，同時台積電 (2330-TW) 也需站穩 796 元，並且大盤成交量也需穩定增溫至月均量之上，才能有利多方延續，形成多方再起結構，否則空方干擾並未結束，僅能先以反彈看待，形成高檔區間震盪，短壓仍有干擾。
股尊勝術老蔡表示，此時選股方向以跌深電子股及績優傳產股為重點，漲時重勢，跌時重質，此波電子股若有高檔拉回但產業趨勢維持向上發展不變的，如 AI 伺服器廣達 (2382-TW)、鴻海 (2317-TW)、緯創 (3231-TW)，此波高位回檔以來，近日也首見量價齊揚屬於反彈訊號，距離反彈轉折愈近，相對安全，防守則為波段低點。
另一個選股重點方向則以擁有大量土地價值的績優傳產股，尤其具備以下長期投資的條件則可留意，以左側交易為重點，但如果是在意短線波動或期待短期飆漲者，則請忽略。
股尊勝術老蔡指出，可長期投資，技術操作為「以短作長」的好股條件：
1. 股價低於淨值，處於長線相對低檔區。
2. 公司營運正常，本業獲利佳。
3. 土地位於都會精華區或重點科學園區及工業區。
台股上市櫃公司當中，目前符合上述條件以台肥（1722-TW）南紡（1440-TW）、遠東新（1402-TW）較為明顯。若是股價逢回測試支撐如季線則可留意多方轉折訊號。其中遠東新，對比績優傳產及資產價值是相對安全穩健的長線方向：
1. 公司土地資產達 57 萬坪，都在北部精華區居多，其中板橋通訊園區出租商辦，出租率 98.8%，年收租金約 20 億，形成穩定獲利源，全台土地帳上價值超過 1300 億。(附圖一)
2. 巴黎 2024 奧運題材，遠東新是全球最大的醫療 PE／PP 及 PE／PET 複合纖維供應商，環保回收循環經濟及聚酯需求維持成長，本業獲利穩定成長。
3. 籌碼安定，法人持股未鬆動。(附圖二)
4. 現金股利穩定，現金殖利率 4.2%-4.8%，配息穩定。(附圖三)
5. 轉投資大賺，持股帳上價值超過 3142 億元。(附圖四)
結論：本業美，轉投資大賺，土地價值水漲船高，帳上價值估超過 4500 億以上，土地重估及潛在價值更高，任何拉回維持多方思考不變，但是要作好一檔長線的股票，技術應用作好價差才是關鍵，如果想作好價差操作，降低成本，來回操作還是需要技術方法的，投資人想作到長線過程中的價差機會，只需要訂閱 YT「股尊勝術老蔡」，就可以鎖定持續增強長線操作的功力!
股尊勝術老蔡叮嚀：股票市場裏贏與輸符合二八法則。影響投資的因子範圍很廣，有時來自經濟；來自人性，來自政治，來自天災，從這些因子中，我們學習從尋常中找到不尋常的訊息，從眾多的好壞消息中判別多空的力道，為的是做出正確的決策，然後執行。如果，我們不懂得將研究出來的結果運用到市場來獲利，那不就像農夫只播種而不收割一樣。因此我們必須將投資視為需要認真的對待，努力學習，然後實際運用作好技術應用及策略對應！。
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文章來源：大來國際投顧 股尊勝術 蔡宗園總講師
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