鉅亨網編譯許家華 2024-04-24 06:48

6 月交割的紐約黃金期貨下跌 4.3 美元或 0.2% ，收每盎司 2342.10 美元，創 4 月 4 日以來最低收盤價。

現貨黃金在先前觸及 4 月 5 日以來的最低點後，金價幾乎沒有變化，為每盎司 2327.50 美元。

黃金 3 月至 4 月的漲勢推動金價上漲近 400 美元，至 4 月 12 日達到 2431.29 美元的歷史新高。

以色列對加薩地帶的襲擊加劇，這是數周以來最嚴重的砲擊，但伊朗上周表示沒有對以色列無人機襲擊進行報復的計畫後，市場對衝突擴大的擔憂逐漸消退，金融市場顯示出風險偏好加劇的跡象。

歐洲經紀商 Mind Money 執行長 Julia Khandoshko 表示，這意味著黃金失去避險吸引力。

Khandoshko 也提及，市場正密切關注來自美國的訊號，通膨數據和聯準會 (Fed) 聲明表明 6 月可能不會降息。

Fed 官員近期言論暗示降息並不緊迫，削弱不孳息的黃金吸引力。交易者目前預期 Fed 最有可能 9 月才開始進行降息。

市場將密切關注周四公佈的美國 GDP 數據和周五公布的個人消費支出 (PCE) 數據，以獲取有關經濟健康狀況和降息時間線索。

Khandoshko 補充說，超買的黃金也正在經歷技術調整。

City Index 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示：「許多先前錯過黃金大漲的投資者將會趁現在這樣的低點買進。」

其他金屬交易