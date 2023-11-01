〈譜瑞法說〉明年筆電銷量年增5-10% Retimer新品Q1出貨

IC 設計業者譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (1) 日召開法說會，董事長趙捷表示，第四季營收大致與上季持平，明年因為今年基期較低、PC 市場重返成長以及 PCIe Gen5 Retimer 開始量產，營運也將優於今年。

譜瑞 - KY 預估，第四季營收 1.1-1.22 億美元，季減 6% 至季增 4%，以中位數推算大致與上季相當，毛利率 43-47%，營業費用 3300-3300 萬美元。

細分各產品線，趙捷表示，第四季顯示器領域市況些微好轉，且隨著客戶發表新品，客戶也重啟拉貨，預期高階產品出貨復甦較快，高速傳輸則因第四季是季節性因素，出貨大致持平。

展望明年，趙捷認為，PC 市場正逐步復甦，且復甦動能將一路延續至明年，預估明年 PC 銷量年增 5-10%，驅動來源來自兩大因素，第一是消費者在疫情間購入的筆電歷經四、五年後將開始換機，第二是微軟宣布 Windows 11 支援 Copilot，皆有助 PC 市場復甦，預期明年是 AI PC 的元年。

另外，市場也關注譜瑞 - KY 在 PCIe Gen5 Retimer/Redriver 的進展，趙捷補充，公司在兩領域都有著墨，其中，Redriver 功耗與成本較低，可應用在短距離應用，如電纜 (Cable) 等應用；Retimer 成本相對高但效益佳，多應用在 AI 與伺服器等領域，預期 PCIe Gen5 Retimer 明年第一季開始出貨並貢獻營收。

針對晶圓成本，趙捷指出，不同節點、製程與地區的情況不一，其中，中國晶圓廠以成熟製程為主，價格讓步意願較高，台灣晶圓廠多著墨在先進製程，價格協調難度高，不過近期已開始讓步，也有助公司協助客戶降低成本，並維持既有毛利率。