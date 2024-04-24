去中心化！Block擬開發自家比特幣挖礦系統 分散挖礦硬體供應、算力分配

鉅亨網編譯許家華 2024-04-24 11:58

數位金融服務 Block (SQ-US) 執行長多西 (Jack Dorsey) 表示，Block 公司 (前身為 Square) 正在擴大其比特幣挖礦野心，自設計晶片到開發一套完整的比特幣挖礦系統。

Block 周二 (23 日) 發文宣布，已經開發完成自家 3 奈米比特幣挖礦晶片，目前正跟「全球領先的半導體代工廠」合作完成設計，且其採礦項目範圍也將擴大至包含系統設計計畫。

Block 稱已花費大量時間與各種比特幣礦工交談，以確定採礦業者面臨的挑戰。「基於這些見解，我們將打造支持挖礦去中心化的目標，計劃提供獨立的挖礦晶片以及我們自家設計的完整挖礦系統。」

長期堅定擁護比特幣的多西表示，Block 打造去中心化的目標，旨在分散比特幣挖礦硬體的供應和算力的分配（代表產業競爭和挖礦難度）。

然而，當 Block 在 2021 年首次涉足挖礦硬體行業時，Dorsey 寫道：「並不是每個人都可以進行挖礦，比特幣挖礦應該像將設備插入電源一樣簡單，但現在沒有足夠的誘因讓人願意克服自行運作礦區的複雜性。」

為此，這家金融科技公司正在解決一個主要的進入障礙：採礦設備很難找到且昂貴，而且交付可能無法預測。

Block 在最新公告中並未透露細節，但 Block 的硬體總經理 Thomas Templeton 先前透露了提高挖礦可靠性和用戶體驗的計畫，解決了散熱和噪音方面的常見問題。