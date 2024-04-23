鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過16.08億美元，Enzyme(MLN)24小時漲幅達8.32%

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 17:15

24小時漲幅：Enzyme(MLN)24小時漲幅8.32%；JITO(JTO)24小時漲幅6.47%；Omni Network(OMNI)24小時漲幅6.21%。

24小時跌幅：ATA(ATA)24小時跌幅19.9%；BinaryX(BNX)24小時跌幅16.5%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅14.2%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅10.5%；MANTRA(OM)近一週漲幅6.9%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅4.66%。