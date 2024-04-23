鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過19.57億美元，JITO(JTO)24小時漲幅達6.78%

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 10:15

24小時漲幅：JITO(JTO)24小時漲幅6.78%；Ontology Gas(ONG)24小時漲幅1.64%；Akropolis(AKRO)24小時漲幅1.27%。

24小時跌幅：DODO(DODO)24小時跌幅21.4%；TFUEL(TFUEL)24小時跌幅19%；MBOX(MBOX)24小時跌幅18.3%。

近一週漲幅：CKB(CKB)近一週漲幅10.5%；MANTRA(OM)近一週漲幅6.9%；Juventus Fan Token(JUV)近一週漲幅4.66%。