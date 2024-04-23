怡寶來了！一年賣水近4百億人民幣 華潤飲料遞交港股上市申請
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 16:52
繼 2020 年 9 月農夫山泉 (09633-HK) 在香港上市之後，中國另一包裝飲用水巨頭怡寶的母公司華潤飲料也準備前往當地上市，根據香港證交所資料，華潤飲料已周一 (22 日) 向香港證交所遞交上市申請，共同保薦人為中銀國際、中信證券、美銀美林以及瑞銀。
資料顯示，根據去年財報數字，華潤飲料為中國第二大包裝飲用水企業，零售額達人民幣 395 億元，去年營業收入年增 7.1% 至 135.1 億元，超過 90% 營收來自包裝飲用水品牌怡寶，其他飲料的貢獻度則不到 8%，該公司去年凈利年增 34.4% 至 13.3 億元。華潤飲料的母公司是華潤集團，是一家總部位於香港的國有企業集團，去年位列《財富》世界 500 強排名第 74，該集團間接持有華潤飲料 6 成股份。
華潤飲料在上市申請書中說，該公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領導者。
根據灼識諮詢報告，華潤飲料為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純凈水企業，怡寶純凈水產品去年零售額達到 395 億人民幣，是中國飲用純凈水市場第一品牌。去年華潤飲料在包裝飲用水市場及飲用純凈水市場的市佔率分別為 18.4% 及 32.7%。
報告還指出，按零售額計算的話，去年中國包裝飲用水市場規模為 2150 億元，2018 年至 2023 年的複合年成長率為 7.1%，2028 年料將成長至 3143 億元，2023 年至 2028 年的復合年增長率為 7.9%。
此外，華潤飲料在中國擁有 12 家自有工廠，及 34 家合作生產夥伴，該公司截至去年底自有工廠和合作生產夥伴的包裝飲用水及飲料產品年標準產能合計為 18.8 百萬公噸，實際年產量則為 13.5 百萬公噸。
華潤飲料主要透過覆蓋全國的銷售及經銷網路銷售產品產生收入，根據灼識諮詢報告，去年華潤飲料的包裝飲用水產品在廣東、湖南、四川、海南、廣西及湖北擁有最高的市佔率。
華潤飲料還主打體育行銷，自 2013 年起一直與馬拉松等體育賽事合作，自 2019 年起還成為 TEAM CHINA / 中國國家隊合作夥伴。
除將包裝飲用水作為核心業務外，華潤飲料也佈局其他飲料品類，包括茶飲、果汁與咖啡等。
從財務數據來看，華潤飲料的成長性、現金流與獲利能力表現都不錯；2021 年至 2023 年的營業收入分別為 113.4 億元、126.23 億元、135.15 億元，淨利分別為 8.58 億元、9.89 億元、13.31 億元。
華潤飲料去年經營活動所得現金凈額 17.18 億元，年末現金及現金等價物超 20 億元，該公司股東權益報酬率連 3 年在 20% 左右，去年為 20.1%，超過大部分上市公司。
- 美國企業扮創新推手 美股依然獨占鰲頭？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇