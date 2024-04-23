怡寶來了！一年賣水近4百億人民幣 華潤飲料遞交港股上市申請

繼 2020 年 9 月農夫山泉 (09633-HK) 在香港上市之後，中國另一包裝飲用水巨頭怡寶的母公司華潤飲料也準備前往當地上市，根據香港證交所資料，華潤飲料已周一 (22 日) 向香港證交所遞交上市申請，共同保薦人為中銀國際、中信證券、美銀美林以及瑞銀。



資料顯示，根據去年財報數字，華潤飲料為中國第二大包裝飲用水企業，零售額達人民幣 395 億元，去年營業收入年增 7.1% 至 135.1 億元，超過 90% 營收來自包裝飲用水品牌怡寶，其他飲料的貢獻度則不到 8%，該公司去年凈利年增 34.4% 至 13.3 億元。華潤飲料的母公司是華潤集團，是一家總部位於香港的國有企業集團，去年位列《財富》世界 500 強排名第 74，該集團間接持有華潤飲料 6 成股份。



華潤飲料在上市申請書中說，該公司是中國包裝飲用水行業的開創者、中國即飲軟飲行業的領導者。



根據灼識諮詢報告，華潤飲料為中國第二大包裝飲用水企業以及中國最大的飲用純凈水企業，怡寶純凈水產品去年零售額達到 395 億人民幣，是中國飲用純凈水市場第一品牌。去年華潤飲料在包裝飲用水市場及飲用純凈水市場的市佔率分別為 18.4% 及 32.7%。