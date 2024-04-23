search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估上修至0.65元，預估目標價為86.65元

鉅亨網新聞中心 2024-04-23 14:10

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.62元上修至0.65元，其中最高估值1.09元，最低估值0.05元，預估目標價為86.65元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 1.09(1.09) 7.02 11.11
最低值 0.05(-0.39) 3.76 8.13
平均值 0.63(0.55) 5.56 9.26
中位數 0.65(0.62) 5.67 8.9

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 53,618,020 76,708,140 100,189,310
最低值 44,431,000 52,465,000 76,939,000
平均值 48,911,290 69,882,760 91,409,320
中位數 50,114,190 70,359,540 94,254,490

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -2.4 4.72 7.4 2.51
營業收入
(單位：新台幣千元)		 29,892,306 56,952,275 85,604,158 61,005,514

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty