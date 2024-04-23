鉅亨速報 - Factset 最新調查：信邦(3023-TW)EPS預估下修至14.84元，預估目標價為337元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對信邦(3023-TW)做出2024年EPS預估：中位數由14.93元下修至14.84元，其中最高估值15.61元，最低估值14.3元，預估目標價為337元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|15.61(15.61)
|18
|19.77
|最低值
|14.3(14.3)
|16
|17.62
|平均值
|14.86(14.87)
|16.89
|18.32
|中位數
|14.84(14.93)
|17.12
|17.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|36,610,000
|39,782,000
|44,342,000
|最低值
|34,180,190
|38,113,000
|41,601,000
|平均值
|34,840,040
|38,734,610
|42,552,620
|中位數
|34,661,090
|38,602,300
|42,133,730
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|13.71
|12.22
|10
|9.08
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,762,285
|30,574,800
|25,530,706
|21,797,542
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3023/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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