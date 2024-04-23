鉅亨速報 - Factset 最新調查：力成(6239-TW)EPS預估上修至10.23元，預估目標價為162元
鉅亨網新聞中心 2024-04-23 08:11
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對力成(6239-TW)做出2024年EPS預估：中位數由10.09元上修至10.23元，其中最高估值11.85元，最低估值9.42元，預估目標價為162元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|11.85(11.75)
|16.6
|最低值
|9.42(9.42)
|10.4
|平均值
|10.36(10.16)
|13.22
|中位數
|10.23(10.09)
|12.42
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|86,072,000
|106,155,000
|最低值
|75,485,000
|84,279,890
|平均值
|81,045,850
|94,084,300
|中位數
|81,020,500
|91,661,600
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|10.72
|11.6
|11.54
|8.6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,440,945
|83,926,735
|83,793,572
|76,180,649
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6239/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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